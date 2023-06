Move over, ‘Boston’. Dit is het Birkenstock-model waar je deze zomer niet omheen kunt

De Boston-slipper van schoenenmerk Birkenstock is al twee jaar een hype. Deze zomer neemt een ander model van hetzelfde label het even over. Het gaat om Arizona-instappers in taupe. De rage op Tiktok is zelfs zo groot dat nieuwe voorraden van het schoeisel om de haverklap uitgeput zijn. Als je een courante maat hebt, althans.

De Arizona-instapper ziet er simpel uit: het is een slipper met vertrouwde Birkenstock-zool en twee verstelbare gespen over de wreef om de schoen goed aan je voeten te houden. Die eenvoud komt terug in de effen, taupe kleur. Net deze combinatie zorgt ervoor dat de schoenen bij velen op de verlanglijst staan, want je kan ze met werkelijk elke outfit combineren. Op Tiktok circuleren honderden video’s van dames die een paar konden bemachtigen en het voor de ogen van hun volgers uit de doos halen. De video’s met kernwoorden Birkenstock taupe lokken trouwens veel kijklustigen. Momenteel staat te teller op 362 miljoen (!) views.

Een korte (gesimuleerde) online shopsessie leert ons dat je de gewilde taupekleurige versie van de schoenen — kostprijs rond de 110 euro — echter niet zomaar in het winkelmandje sleept. Op webwinkel Zalando zijn alle maten tot maat 42 uit voorraad. Hetzelfde scenario bij luxewebwinkel Smallable. Bij Bol.com krijgen we even hoop, maar wanneer we een courante maat willen selecteren in het uitrolmenu, blijkt die alsnog niet beschikbaar. Vanaf maatje 48 zijn er wel weer opties. Op de website van het merk zelf is het wel raak. Daar vinden we (voorlopig nog in elke maat) een uitvoering in taupe suède, maar dan wel met zacht voetbed dat de kostprijs naar 130 euro tilt.

Weetje: in de zomers van 2021 en 2022 was het vooral het Boston-muiltje van het merk, geproduceerd in de seventies en gezien aan de voeten van onder meer Kendall Jenner, dat populair was in, maar ook ver buiten, influencer-kringen. De slippers slash klompen werden zelfs met winst doorverkocht op tweedehandssites. Styliste Linda Van Waesberge snapt de stormloop voor de modellen . “Iedereen zou eigenlijk een paar moeten hebben, al dan niet in taupe of een andere neutrale tint. Het is hip, zal nooit uit de mode gaan en staat bij alles en iedereen”, klinkt het. “Al ben ik geen fan van de colabs die Birkenstock aangaat (zoals met luxemerk Hermès en Manola Blahnik, red.). Die maken de klassieke en betaalbare schoen veel duurder.”

