Studente Flore (18) onverwacht overleden: “Guitige, lieve persoonlijkheid”

De jonge Flore Deseure (18) uit Koolkerke (Brugge) is deze week onverwacht overleden door een medisch falen. Spermalie, haar voormalige school, stuurde een rouwbericht de wereld in. “Er wachtte haar een mooie carrière”, klinkt het.

Flore liep tot vorig jaar school aan de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge, dat een rouwbericht plaatste op sociale media. “Met ongeloof vernamen wij dat onze oud-leerlinge Flore onverwacht is overleden ten gevolge van een medisch falen”, klinkt het in de mededeling. “Flore was een guitige, aangename, lieve persoonlijkheid. Ze was gelukkig in onze school en altijd tevreden, behulpzaam en bereidwillig.” (Lees verder onder de post)

Enorm veel mensen spreken hun deelneming uit onder het bericht. De jongedame was er duidelijk enorm graag gezien. “Het was een ‘toeriste’ in hart en nieren, en zette nu haar studies verder in de hogeschool”, gaat de mededeling verder. “Er wachtte haar vast en zeker een mooie carrière in de toerismewereld. Wij willen onze deelneming betuigen aan de familie, vrienden en oud-klasgenoten van Flore.” De begrafenis van Flore vindt plaats in intieme kring.