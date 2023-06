Bill Cosby opnieuw aangeklaagd voor aanranding: negen vrouwen beweren dat hij zijn “macht en roem” misbruikte

Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor aanranding. In de Amerikaanse staat Nevada hebben negen vrouwen, onder wie ook voormalig model Janice Dickinson, een zaak tegen hem aangespannen, meldden Amerikaanse media. Ze beschuldigen de 85-jarige acteur ervan zijn “enorme macht, roem en prestige” te hebben gebruikt om hen te isoleren en aan te randen.

Dickinson heeft Cosby aangeklaagd samen met Pam Joy Abeyta, Lili Bernard, Rebecca Cooper, Linda Kirkpatrick, Janice Baker Kinney, Angela Leslie, Lise-Lotte Lublin en Heidi Thomas. Een woordvoerder van Cosby zegt in een reactie op de rechtszaak dat “deze vrouwen niet voor de slachtoffers vechten, maar voor hun verslaving aan enorme hoeveelheden hebzucht en media-aandacht”.

In Nevada is enkele weken geleden een wet aangenomen die de verjaringstermijn van civiele zaken opheft. Begin juni spande voormalig playmate Victoria Valentino ook een zaak tegen Cosby aan vanwege seksueel misbruik. Ze deed dat in de staat Californië, waar eveneens een wet is aangenomen waardoor anders verjaarde zaken behandeld kunnen worden. Cosby is al door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

Cosby werd in 2018 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van tussen drie en tien jaar voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Vorig jaar kwam hij op vrije voeten nadat het hooggerechtshof van de staat Pennsylvania zijn veroordeling had geschrapt omdat het proces oneerlijk zou zijn geweest.