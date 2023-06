MAASMECHELEN

Daan Deckers zal bij de verkiezingen van volgend jaar de lijst Vooruit trekken in Maasmechelen. Tijdens de Algemene Vergadering werd ook beslist om Lorenza Bemelmans te verkiezen tot nieuwe voorzitter. Zowel Deckers als Freddy Dolmans (voorzitter Puur) bevestigen dat er momenteel geen sprake is om in 2024 met een gezamenlijke lijst op te komen.