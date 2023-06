Hamont-Achel

“De knoop in onze school ontwarren”, dat is het grote doel van de werken aan vrije basisschool De Robbert in Hamont waar een 600-tal kinderen de voorbije jaren schoolliepen in een doolhof van gebouwen. In 2025 moet het resultaat van de verbouwing met een geraamde kostprijs van 5 miljoen euro klaar zijn.