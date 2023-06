Nieuwe brochure met tips & tricks voor fietsers: “Het moet veiliger”

Minister Lydia Peeters heeft in Maasmechelen een brochure voorgesteld met tips en tricks voor fietsers. De brochure wordt ter beschikking gesteld van de politiezones en is beschikbaar in fietswinkels en online.

De minister is van oordeel dat er nog steeds te veel fietsers verongelukken in het verkeer. “Dat is met het toenemende fietsverkeer, zowel privé als voor het werk, niet verwonderlijk. Maar het moet veiliger”, aldus Peeters die de zwakke weggebruikers wil sensibiliseren met tips zoals oogcontact en een heropfrissing van de verkeersregels. “De juiste regels kennen en ze kunnen toepassen, zijn voorwaarden om je veilig in het verkeer te bewegen”, aldus de minister.

De folder is online raadpleegbaar via www.vlaanderen.be/veilig-fietst-het-langst-praktische-gids.