Harry Potter-actrice op haar 82ste op de cover van Vogue

De LGBTQI+-gemeenschap staat centraal in de nieuwe Vogue. Heel wat mensen getuigen daarin over genderidentiteit en seksualiteit. Met Miriam Margolyes, een actrice die we vooral kennen als professor Sprout in de Harry Potter-films, staat er bovendien een 82-jarige vrouw op de cover. Opmerkelijk voor het magazine.

Margolyes heeft dat te danken aan haar pioniersrol. Zij kwam namelijk als lesbische vrouw uit de kast in 1966, toen homoseksualiteit nog illegaal was in het Verenigd Koninkrijk. “Maar ik heb me nooit geschaamd voor mijn geaardheid. Ik wist dat het niets crimineels was, want ik was echt zo. Ik kon toch geen crimineel zijn”, zegt ze in het interview. Thuis kon ze bij haar Joodse ouders op weinig begrip rekenen: ze forceerden haar zelfs om op de Torah te zweren dat ze nooit meer seks met vrouwen zou hebben.

Tot op vandaag blijft ze fier op haar identiteit en haar gemeenschap, zegt ze nog. “Ik denk dat gay mensen heel veel geluk hebben: wij zijn niet conventioneel, wij zijn een lichtjes aparte groep. En dat geeft ons meer pit. We zijn goede artiesten en muzikanten, en het is gewoon leuk. Ik zou nooit hetero willen zijn.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen