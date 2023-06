Antwerps tennistoernooi pakt uit met wereldtopper: Stefanos Tsitsipas wordt in oktober blikvanger op European Open

De European Open in Antwerpen (14-22 oktober) krijgt met Stefanos Tsitsipas (ATP 5) voor het eerst een topvijfspeler op zijn affiche. De 24-jarige Griek hoort al sinds een jaar of vijf bij de absolute wereldtop, getuige daarvan zijn finaleplaats op de Australian Open 2023 en Roland Garros 2021.

Met onder meer Andy Murray, Stan Wawrinka, Yannick Sinner en Félix Auger-Aliasimme stonden de voorbije jaren al behoorlijk grote namen op de tabel van ’s lands enige ATP-toernooi maar qua star power steekt Ttsitsipas daar nog bovenuit. “Wij waren al jaren aan het proberen om een speler van dat niveau bij ons te krijgen,“ verklaart toernooidirecteur Dick Norman. “Voor ons is Stefanos the next step. Een paar maanden geleden stond hij nog op de derde plaats van de wereldranking. Bovendien is hij een attractieve persoonlijkheid en speelt hij spectaculair tennis.“

Glamour

Tsitispas, die de jongste dagen met glamourvideo’s uit Dubai zijn ontluikende romance met de Spaanse speelster Paula Badosa de wereld instuurde, passeerde in 2017 als jonge belofte al eens in Antwerpen. Dat vergemakkelijkte de contacten, aldus Norman. “Hij kent ons toernooi en had goede herinneringen aan dit evenement en aan de stad. Vorig jaar op de ATP Finals heb ik nog met hem gesproken. Toffe kerel. Het wordt onze achtste editie, en ik durf nu al te stellen dat we het beste deelnemersveld uit de reeks zullen hebben. Tsitsipas zal op donderdag 19 oktober om 19u zijn eerste match spelen. Allicht zullen we ook die sessie uitverkopen. Vrijdag, zaterdag en zondag is dat al enkele jaren het geval.“

Paula Badosa. — © EPA-EFE

De beste Belg – en tot nu toe is dat altijd David Goffin geweest – mag sowieso rekenen op een wildcard in Antwerpen. Een handoperatie houdt Rafael Nadal tot na de zomer van de courts. Heeft Norman de stille hoop dat de Spanjaard in Antwerpen wedstrijdritme zal komen zoeken? “We hebben altijd een wildcard achter de hand voor toppers die uit blessure terugkomen.”