Jobstudent Brecht (22) reanimeerde pasgeboren baby in toilet aan strand: “Een prestatie van het ganse team”

De Panne/Roeselare

De strandredders van De Panne slaagden er zondag in om het leven te redden van een pasgeboren baby nadat de mama vroegtijdig beviel in de openbare toiletten aan het strand. Jobstudent Brecht Berteloot (22) uit Roeselare is de EHBO’er op het strand en paste reanimatie toe op de baby. “Dit was een teamprestatie waarbij iedereen perfect uitvoerde waarvoor we zijn opgeleid”, zegt Brecht.