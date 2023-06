VIDEO. Inbrekers stelen horloges in Hasselt en scheuren weg in vluchtauto: “Gooi ze snel, sneller”

Hasselt

Afgelopen nacht heeft Franssen Juweliers in de Hasseltse Demerstraat inbrekers over de vloer gekregen. Ze forceerden het metalen rolluik, klopten het veiligheidsglas aan diggelen en gingen ervan door met een dertigtal dure Breitling horloges. Er is voor 100.000 euro schade aangericht.