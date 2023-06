Nieuw onderzoek toont duidelijk verband aan tussen de pil en depressie

Vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken, hebben een verhoogd risico op depressie. Vooral tienermeisjes zouden dat risico lopen. Dat is de conclusie van een nieuwe studie, verschenen in het vakblad Epidemiology and psychiatric sciences, waaraan 264.000 vrouwen hebben meegewerkt.

Volgens de studie liepen vrouwen die als tiener een anticonceptiepil begonnen te nemen ruim 130 procent meer risico op het krijgen van een depressie. Bij vrouwen die ermee startten op volwassen leeftijd bedroeg dat verhoogd risico 92 procent. De wetenschappers ontdekten dat de kans op een depressie na twee jaar pilgebruik weer afnam, al bleven dames die er als tiener mee begonnen toch vatbaarder om depressieve gevoelens te ontwikkelen. Zelfs nadat ze stopten met het slikken van de pil.

“De krachtige invloed van anticonceptiepillen op tieners kan worden toegeschreven aan de hormonale veranderingen, veroorzaakt door de puberteit”, zei Therese Johansson van de afdeling immunologie, genetica en pathologie aan de universiteit van Uppsala in Zweden. “Hoewel anticonceptie veel voordelen heeft voor vrouwen, moeten zowel artsen als patiënten worden geïnformeerd over de bijwerkingen die in dit en eerder onderzoek zijn gebleken.”

Want het is niet de eerste keer dat de pil gelinkt wordt aan depressie. Een rapport uit 2016, gepubliceerd in JAMA psychiatry, stelde dat het gebruik van hormonale anticonceptie vaak gepaard ging met het gebruik van antidepressiva op latere leeftijd. In 2019 bleek uit een ander onderzoek dat 16-jarige meisjes die orale anticonceptiva gebruikten meer huilbuien, slaapstoornissen en eetproblemen rapporteerden dan tienermeisjes van dezelfde leeftijd die dat niet deden.

Johansson benadrukt dat de meeste vrouwen externe hormonen wel goed verdragen, zonder negatieve effecten op hun humeur te ervaren. “Daarom zijn gecombineerde anticonceptiepillen nog steeds een uitstekende optie voor veel dames.”