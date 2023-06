Rotarytuintje officieel geopend in 't Weyerke in Heusden-Zolder

Inge Minten (therapeut in ’t Weyerke): “Deze therapietuin is een absolute meerwaarde voor de zorggebruikers. De verhoogde tuinbakken zorgen ervoor dat het fysiek voor meer mensen haalbaar wordt om mee te helpen. Het feit dat ze zelf mee verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de plantjes vergroot bovendien hun gevoel van eigenaarschap.” Paul Pilotto (Rotary Club Zonhoven): “We vinden het als organisatie belangrijk om een verschil te kunnen maken en het doet ons deugd om te zien dat dat met de realisatie van het Rotarytuintje echt wel gelukt is.”Katleen Beysen (therapeut in ’t Weyerke): “De bakken met een inrijmodule maken het ook voor rolstoelgebruikers mogelijk om te tuinieren. De tuin biedt hierdoor kansen om meer en anders te bewegen want ook die plantjes helemaal achteraan hebben water nodig. (lacht)” Bert (zorggebruiker): “Het is fijn om te werken in de tuin. Binnenkort ga ik alle aardbeien opeten.” Inge Minten: “Het Rotarytuintje ligt aan de therapiekeuken waar we kookactiviteiten doen met de zorggebruikers. Hoe leuk is het dat we vanaf nu kruiden en binnenkort ook fruit en groenten kunnen gebruiken die we zelf hebben verbouwd. Dat gaat nog duizend keer beter smaken. We zijn Rotary Zonhoven dankbaar want zonder hun steun was dit nooit mogelijk geweest.”