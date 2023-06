Een type Biglia? Anderlecht gaat vol voor Argentijnse middenvelder Hezze

Anderlecht werkt gestaag verder aan diverse transferdossiers en als het (uitgebreidere) budget in evenwicht blijft, kunnen er zelfs enkele grote vissen neerstrijken. In de eerste plaats in de spits, maar ook op het middenveld. Zo is het nu ook duidelijk dat paars-wit zijn pijlen richt op Santiago Hezze, een 21-jarige defensieve middenvelder van het Argentijnse Huracan. Hezze is geen goedkope speler. Hij werd één keer opgeroepen voor de Argentijnse U23 en is de kapitein van Huracan.