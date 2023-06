Geslaagde poëzienamiddag bij Samana Sint-Lambrechts-Herk

Met steun van de stad Hasselt slaagde Samana Sint-Lambrechts-Herk erin om 75 geïnteresseerden samen te brengen in de rolstoeltoegankelijke kerk. De grote schermen, waar alle teksten op verschenen, zijn een pluspunt om alles goed te kunnen volgen, zeker voor slechthorenden. Samana werkte hiervoor samen met KWB Sint-Lambrechts-Herk en Veldeke Hasselt. Enkele mooie Vlaamse klassieke liedjes werden afgewisseld met gedichten, moppen, verhalen en een paar teksten in echt Hessels.Buiten de mensen die vóór de schermen werkten, waren en nog eens zoveel die achter de schermen zorgden voor een prima catering in zaal Elckerlyc.