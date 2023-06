Wat te doen we dit weekend? We trekken naar buiten voor comedy, concerten en een kinderkunstenfestival

Het is de tijd van het jaar dat je voor culturele activiteiten niet in de cultuurcentra moet zijn. We trekken naar buiten voor comedyshows, concerten in het groen en een kinderkunstenfestival.

Driewerf lachen in openlucht

Han Solo trok eerder al rond in zijn mobilhome. Deze zomer gaat hij weer op pad, maar nu in het gezelschap van zijn vrienden Erhan Demirci en Joost Van Hyfte. Onder de naam De Comedy Gypsies zorgen de drie doorgewinterde comedians voor avondvullende lachprogramma’s op aparte locaties in openlucht.

Comedy Gypsies, op 17/6 The Celtic Art Gallery Ham, tot 10/9 op tournee. Info: www.comedy-gypsies.be

Een beeldige bijeenkomst

Lommel wordt weer twee dagen ingenomen door standbeelden van vlees en bloed. Het festivalparcours is zo’n twee kilometer lang. Onderweg ontmoet je acteurs die stokstijf poseren. De levende beelden komen uit de halve wereld en er zijn er bij die prijzen hebben gewonnen op internationale wedstrijden. Toegang gratis.

Beeldig Lommel, op 17 en 18/6 van 13 tot 17 uur, Centrumstraat Lommel. Info: www.beeldiglommel.be

Van de woestijn naar het groen

Na meer dan een kwarteeuw muziek grijpen ze terug naar hun woestijnroots op de grens van Mexico. Joey Burns en John Covertino zijn de centrale figuren van Calexico, maar het is een veelkoppige band met een mix van mariachi, cumbia en alt-country. Dit concert kadert in wat we graag ‘s lands langste festival noemen. En nog in een natuurdecor ook.

Calexico, op 18/6, OLT Rivierenhof Antwerpen, nog tot 9/9. Info: www.oltrivierenhof.be

Creatief met heel de familie

Te land, ter zee en in de lucht. Dat is het thema van dit festival voor families met kinderen van vier tot twaalf jaar. Bij het zeepbellen blazen en vliegtuigjes vouwen krijg je hulp van specialisten. Na het knutselen van een bootje mag je testen of het blijft drijven. Een workshop voor een kind van drie tot zes en een volwassene focust op acrobatische dans. En nog veel meer.

Kinderkunstenfestival Supervlieg, op 17/6 vanaf 13 uur, Evenementenweide Lier. Info: www.lierscultuurcentrum.be

De curators zijn negen jaar

Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen transformeert zich deze zomer tot een speelse hangplek voor families. Een klas van negenjarigen koos uit de collectie van het huis kunstwerken die hun fantasie op gang brengen en hun zintuigen prikkelen. Zo zien we hier pakweg Panamarenko, Anish Kapoor en Dennis Tyfus samen.

Museum Spelen, tot 17/9, M HKA Antwerpen. Info: www.mukha.be

Relax, Holly Johnson komt

Zoek het maar eens op. Veertig jaar geleden maakte de single Relax van Frankie Goes To Hollywood ophef. Het werd een hit ondanks of omwille van het feit dat de BBC het verbood gezien de seksuele toespelingen. De medeauteur en zanger van die song, Holly Johnson, komt naar de AB. Ook Two tribes en The power of love zullen zeker te horen zijn.

Holly Johnson, op 1/10, AB Brussel. Info: www.greenhousetalent.com