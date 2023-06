Eerste nucleaire wapens aangekomen in Wit-Rusland, oppositie waarschuwt: “Ze zijn in handen van een gekke dictator”

De eerste Russische tactische nucleaire wapens zijn toegekomen in Wit-Rusland. Dat heeft president Aleksandr Loekasjenko bevestigd. Vanuit de oppositie komt een duidelijke waarschuwing. “De wapens zijn nu in handen van een gekke dictator”, zegt Svetlana Tikhanovskaja.

“We hebben raketten en bommen ontvangen van Rusland”, zei Loekasjenko in een interview op de Russische staatszender Rossiya-1. “Die wapens zijn drie keer krachtiger dan diegene die op Hiroshima en Nagasaki gegooid werden.” Poetin had vrijdag aangekondigd dat de wapens zou beginnen verdelen over speciaal daarvoor gebouwde hangars in Wit-Rusland, maar dat zijn land wel eigenaar blijft van de wapens en de controle erover houdt.

Het is de eerste keer sinds Wit-Rusland na de ineenstorting van de Sovjet-Unie vrijwillig zijn kernwapens opgaf, dat er weer tactische nucleaire wapens in het land te vinden zijn. Het is ook de eerste keer sinds die val van de Sovjet-Unie dat Rusland die wapens ergens buiten de eigen landsgrenzen stockeert.

Waarschuwing

De verbannen Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaja waarschuwt voor de gevaren van de stockage van die wapens in Wit-Rusland. In een interview met BBC vanuit Warschau zei ze dat het niet verstandig is die wapens te geven “in de handen van een gekke dictator”. Ze vraagt daarom dat de westerse landen ingrijpen.

“Deze ontplooiing in Wit-Rusland creëert geen gevaar voor de NAVO-landen, dus nemen ze het niet ernstig”, zei ze. “Wit-Rusland is ons land en wij willen geen nucleaire wapens. Dit is de laatste stap in het behouden van onze onafhankelijkheid. En in het westen zwijgen ze erover.”

Overleg in Brussel

De defensieministers van de verschillende NAVO-lidstaten zullen vanaf donderdag samenkomen in Brussel. Onder meer “de roekeloze nucleaire retoriek van Rusland” zal dan aan bod komen. Dat had secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag nog gezegd. De top zal van start gaan met gesprekken met vertegenwoordigers van de defensie-industrie. Vrijdag zullen de nucleaire aspecten van de huidige veiligheidsomgeving worden aan bod komen tijdens een vergadering van de Nucleaire Planningsgroep. Vooral de plannen die Rusland heeft aangekondigd baren zorgen.

Rusland stapte onlangs uit met het ‘New START’-verdrag voor kernwapenbeheersing. Het verdrag was het laatste belangrijke wapenbeheersingsakkoord tussen de VS en Rusland, en beperkte onder meer het wapenarsenaal van beide landen.