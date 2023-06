Ken en Kristien gaan door: VRT 1 zoekt koppels voor tweede seizoen ‘Ons Huis/Nieuw Huis’

Wordt het Ons Huis of Nieuw Huis? Die vraag mochten de Limburgse interieurarchitect Ken Creemers en makelaar Kristien Viaene de afgelopen weken al zeven keer stellen. Volgende week woensdag doen ze dat nog een laatste keer dit seizoen, in Diepenbeek. Maar daarna houdt het niet op voor het nieuwe tv-duo. Ze willen nog meer koppels uit de nood helpen die twijfelen tussen verbouwen of verhuizen.

Voor een tweede seizoen van Ons Huis/Nieuw Huis is VRT1 dan ook op zoek naar koppels die in een huis wonen dat niet meer aanvoelt als een échte thuis. Dat te klein is geworden na een gezinsuitbreiding, of juist te groot omdat de kinderen allemaal het nest uit zijn. “Voldoet jouw huis niet langer aan je huidige noden, maar raken jullie het niet eens of jullie willen verbouwen of verhuizen? Schrijf je dan nu in en misschien staan Ken & Kristien binnenkort voor de deur...”

Inschrijven via vrtmax.be/doe-mee