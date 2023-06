Scans in ziekenhuizen gaan geregeld gepaard met ereloonsupplementen

Het is al langer geweten dat ereloonsupplementen de factuur van patiënten bij ziekenhuisopnames kunnen doen oplopen, maar ook bij scans en radiotherapie worden geregeld dergelijke supplementen aangerekend. Voor MRI-scans bijvoorbeeld betalen patiënten in Vlaanderen in bijna twee op de drie gevallen ereloonsupplementen. Dat blijkt uit de ziekenhuisbarometer van het Intermutualistisch Agentschap (IMA).

Scans en radiotherapie zijn ambulante zorg. Er is geen ziekenhuisopname, maar de patiënt moet wel naar het ziekenhuis omdat zij de enige zijn die daarvoor de nodige apparatuur hebben.

“Voor een vijfde (21 procent) van de CT-scans en bijna de helft (44 procent) van de MRI’s worden ereloonsupplementen aangerekend”, zo staat in de Ziekenhuisbarometer. In totaal ging het om 24,1 mijoen euro in 2021. “Dit bedrag is hoger dan het totale remgeldbedrag”, klinkt het. Het remgeld is het deel van de factuur dat de patiënt zelf moet betalen, dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds. De supplementen komen daar bovenop.

Meer in Vlaanderen

De praktijk is meer ingeburgerd in Vlaanderen. Daar gaat het om 63 procent van de MRI-scans en 37 procent van de CT-scans. Het supplement bedraagt er gemiddeld 31,22 euro voor een MRI en 20,13 euro voor een CT-scan.

Er zijn wel grote verschillen naargelang de ziekenhuizen. Zo zijn er ziekenhuizen die nooit ereloonsupplementen aanrekenen voor ambulante MRI- of CT-onderzoeken, terwijl andere ziekenhuizen dat altijd doen. Dat heeft grotendeels te maken met de conventiestatus van de radioloog, want in principe mogen alleen niet-geconventioneerde artsen ereloonsupplementen aanrekenen voor dergelijke onderzoeken. Maar ook “bepaalde geconventioneerde dienstverleners rekenen regelmatig ereloonsupplementen aan voor ambulante MRI- en CT-scans”, stelt het IMA vast.

Bij radiotherapie, een behandeling tegen kanker, worden bij 5 procent van de patiënten ereloonsupplementen aangerekend, goed voor bijna 2 miljoen euro in 2021. Dat gebeurt voornamelijk in Brusselse ziekenhuizen. Het Intermutualistisch Agentschap pleit voor tariefzekerheid en financiële toegankelijkheid.

Vandenbroucke reageert

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) reageerde donderdagochtend op Radio 1 op die supplementen. “In veel ziekenhuizen vind je geen radioloog meer die volgens de gewone tarieven werkt”, zei hij. “In zowat de helft van de ziekenhuizen vind je er geen meer. Maar er zijn er gelukkig ook andere. Wat onaanvaardbaar is, is dat ook mensen met lage inkomens die toelage moeten betalen. Het blijkt bovendien om evenveel te gaan als bij mensen die meer geld hebben. Dit kan echt niet.”

Hij wil daarom dat patiënten een scan kunnen ondergaan aan de officiële tarieven, en dat in elk ziekenhuis. “Daar loopt nu overleg over. Ik denk dat niemand het principe durft tegenspreken, maar we moeten wel bekijken hoe we dat kunnen aanpakken en hoe we zover komen.” Vandenbroucke wil ook in nieuwe wetgeving opnemen dat ziekenhuizen veel duidelijker moeten zijn wat welk onderzoek de patiënt zal kosten. “Die moet dat op voorhand weten om niet voor verrassingen te staan.”