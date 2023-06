Vlaamse regering past jobbonus voor tijdelijk onderwijspersoneel aan

Bij de berekeningswijze van de jobbonus was een verschil opgedoken tussen statutair benoemd personeel en tijdelijk onderwijspersoneel. Dat komt omdat het loon van het tijdelijke personeel op een andere manier wordt berekend voor juli en augustus. Omdat hun bezoldiging voor die twee maanden pas in het najaar in de loonberekening kwam, overschreden ze dan de loongrens om recht te hebben op de bonus.

Dat wordt nu technisch rechtgezet. “Twee leerkrachten die hetzelfde aantal uren werken en hetzelfde verdienen, moeten dezelfde jobbonus ontvangen. Dat mag niet afhangen van je statuut”, licht Diependaele toe. Volgens Weyts maakt de rechtzetting “een voelbaar verschil voor enkele duizenden beginnende leerkrachten, die we graag binnen onderwijs willen houden”.

Met de jobbonus voor mensen die niet meer dan 2.500 euro bruto per maand verdienen, wil de Vlaamse overheid werken stimuleren. In de onderwijssector kan de financiële stimulans oplopen tot 170 euro per jaar. “Het blijft mijn ambitie om iedereen die recht heeft op de jobbonus, te kunnen bereiken. Wie werkt, moet daarvoor beloond worden”, besluit Brouns.