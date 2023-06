Dertig Breitling horloges in amper 4 minuten gestolen bij Hasseltse juwelier: schade loopt op tot 100.000 euro

In nauwelijks vier minuten tijd hebben drie inbrekers afgelopen nacht een 30-tal horloges geroofd bij Franssen Juweliers in de Hasseltse Demerstraat. Met een zware krik, speciaal voor vrachtwagens, forceerden ze het rolluik om vervolgens met voorhamers in te beuken op het veiligheidsglas.

Rond 3.40 uur donderdagnacht kreeg uitbater Willem-Alexander Franssen een telefoontje van de alarmcentrale. “Met de melding dat drie mannen het metalen rolluik forceerden. Volgens de politie was dat met een krik die ze gebruiken voor vrachtwagens. Deze kan 20 ton opkrikken. Daar is geen enkele poort tegen bestand”, vertelt Willem-Alexander. In een mum van tijd raakten de daders tot aan de etalage. “Vier minuten aan een stuk hebben ze met zware voorhamers geslagen op het veiligheidsglas. Het glas heeft zijn werk goed gedaan, want het had nog erger kunnen zijn. Alleen was het gat toch groot genoeg om de horloges mee te graaien. We moeten de schade nog exact opmeten, maar het gaat om een 30-tal exemplaren van het merk Breitling. De waarde bedraagt meer dan 100.000 euro.”

Eigenaar Willem-Alexander Franssen meet de schade op. — © Serge Minten

Meerdere beelden

Het alarm loeide doorheen de Demerstraat en de politie was snel ter plaatse, maar bij hun aankomst waren de vogels al gaan vliegen. In een witte Volkswagen namen ze de vlucht. Last van enige schroom of zenuwen leken de daders niet te hebben in het centrum van Hasselt. “Vlak boven hen hing een veiligheidscamera. We hebben alles op beeld, maar ze hadden bivakmutsen aan. Vermoedelijk gaat het om jonge gasten die weinig te vrezen hebben. Er zijn ook heel wat buren die filmpjes hebben gemaakt. Daarop zijn de stemmen van de inbrekers te horen”, beschrijft Willem-Alexander.

Franssen Juweliers in Hasselt krijgt inbrekers over de vloer. — © Serge Minten

De averij aan de etalage en de poort is aanzienlijk. Toch wil de juwelier zijn zaak zo snel mogelijk heropenen. “Vandaag al. We willen het veiligheidsglas vandaag vervangen. In Hasselt hebben we met Locs een goede firma. Vanochtend waren ze meteen hier. We gaan de etalage aanpassen met een voorlopige constructie. Ik ben al heel blij dat wijzelf en onze medewerkers niets hebben. Het is verschieten, maar gelukkig raakte niemand gewond. De schade kunnen we nog herstellen en wij zijn goed verzekerd.”

© Serge Minten

Nieuwste generatie veiligheidsglas

Voor Willem-Alexander is het de eerste keer dat hij een inbraak meemaakt. “Toen ik nog een kind was, hebben mijn ouders het ook meegemaakt. Meer dan 15 jaar geleden. Ik ben nog een beetje van slag. Seffens moet ik op mijn bed gaan liggen.” Ondanks de tegenslag blijft de juwelier niet bij de pakken zitten. “We gaan onze beveiliging nog verder aanscherpen zoals ook in onze nieuwe zaak, Franssen Heritage in de Kapelstraat het geval is. Daar zijn we uitgerust met de nieuwste generatie SILATEC glas, een glas waar onmogelijk door te komen valt. Die investering zullen we nu ook doen in de winkel in de Demerstraat. We zijn als team diep onder de indruk”, klinkt het.

Wie tips of meer info over de feiten heeft, kan contact opnemen met politiezone LRH via mail op PZ.lrh@police.belgium.eu

© Serge Minten