Vandalen schroeven balken los op top van 22 meter hoge uitkijktoren: “Levensgevaarlijk”

De 22 meter hoge uitkijktoren ‘Niemandsland’ aan de Sint-Jansteenstraat in Stekene is voorlopig gesloten voor het publiek. Vandalen schroefden een aantal balken los uit de balustrade van de hoogste verdiepingen. Er werd een aannemer gevorderd om de schade te herstellen. “Levensgevaarlijk.”

“Ik kreeg zondag inderdaad de melding dat de toren beschadigd was en dat er gevaar dreigde omdat bezoekers naar beneden zouden kunnen vallen omdat er in de balustrade gaten waren ontstaan”, bevestigt burgemeester Stany De Rechter (Gemeentebelangen).

Ter plaatse bleek inderdaad dat enkele houten balken vanop de hoogste verdiepingen al naar beneden waren gekomen en dat een paar andere balkjes gevaarlijk los hingen. “Een puur geval van vandalisme. Onbegrijpelijk welk plezier iemand erin kan vinden om bouten los te schroeven en zo een levensgevaarlijke situatie te creëren.”

(Lees verder onder de foto)

De vandalen schroefden balken los waardoor er valgevaar dreigde. IES

De politie werd in elk geval verwittigd en stelt een onderzoek in. Ook de brandweer kwam ter plaatse, maar zij konden slechts een voorlopige beveiliging aanbrengen. “We hebben daarom een aannemer aangesproken die nog deze week donderdag en vrijdag de in totaal 1.500 houten balken allemaal stuk voor stuk eerst zal losmaken om ze dan op een manier opnieuw te bevestigen dat losmaken onmogelijk is”, aldus nog de burgemeester. “Hopelijk is die klus vrijdagavond gedaan en kan de toren zaterdag weer open. Als dat niet lukt, blijft hij dus nog even toe. Want we nemen uiteraard geen enkel risico.”

(Lees verder onder de foto)

De vandalen schroefden balken los waardoor er valgevaar dreigde. — © ivan elegeert

De toren is 22 meter hoog, ligt aan de grenspaal vlak bij ’t Vossenhol in de Sint-Jansteenstraat en biedt een prachtig zicht over 1.100 hectare bos en natuur. Sinds de opening in november vorig jaar kwamen al vele duizenden toeristen langs om te genieten van de prachtige uitzichten.

“Het ontwerp is een verwijzing naar een Spaanse uitkijktoren met een eenvoudige, maar krachtige cilindrische vorm. Op elke verdieping krijg je een zicht op een kwart van de omgeving. Hierdoor worden de verschillende landschappen opgelicht en krijgt de bezoeker een zicht op de agrarische en cultuurhistorische verbondenheid tussen Vlaanderen en Nederland. De houten gevelbekleding gaat helemaal mee op in de bosrijke omgeving en dat willen we ook zo houden”, besluit de burgemeester, die ook laat weten dat er in de toekomst een verhoogde controle zal komen in de omgeving.