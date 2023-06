Kosovo sluit grenzen voor Servische waren en voertuigen

Na de vermoedelijke ontvoering van drie Kosovaarse politieagenten door Servische veiligheidstroepen heeft Kosovo zijn grenzen voor waren en voertuigen uit Servië gesloten. Dat blijkt uit voorschriften van de Kosovaarse douane en de verklaring van een regeringswoordvoerder, waarover de media in Pristina woensdagavond berichtten.

Servische veiligheidstroepen zouden woensdag volgens de Kosovaarse lezing drie agenten ontvoerd hebben in het noordelijke grensgebied met Servië. De drie hadden op Kosovaars grondgebied een verkenning gedaan van smokkelroutes die door Servische criminelen gebruikt worden, aldus minister van Binnenlandse Zaken Xhelal Svecla. Servië ontkent en zegt dat het trio in Servië, bijna twee kilometer van de grens verwijderd, werd opgepakt. De zwaarbewapende mannen zouden een terreuraanslag in Servië gepland hebben, luidt het.

De spanningen tussen beide buurlanden lopen al maanden op. Kosovo riep in 2008 zijn onafhankelijkheid uit. Servië erkent die niet en eist de teruggave van zijn vroegere provincie. In het noorden van Kosovo leven bijna uitsluitend etnische Serviërs, in de rest van het land bijna enkel etnische Albanezen.

Eind mei vielen gewelddadige Serviërs in het noorden van Kosovo militairen van de NAVO-vredesmacht KFOR aan. Bij de confrontaties vielen tientallen gewonden aan beide kanten. De aanleiding voor het conflict was de aanstelling van Albanees-Kosovaarse burgemeesters na verkiezingen die door de Serviërs geboycot waren.