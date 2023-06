Kopecky, Alaphilippe en Merlier worden collega’s van Leander Dendoncker en Billy Eilish: Belgisch makelaarsbureau opgekocht door Amerikaanse wereldspeler

Het Amerikaans sportbureau Wasserman, de tweede grootste speler in de internationale topsport, richt zich op het wielrennen. Het bedrijf uit Los Angeles nam donderdag officieel Squadra Sports Management over van onze landgenoot Dries Smets, die onder meer Julian Alaphilippe, Lotte Kopecky en Tim Merlier vertegenwoordigt. Zij komen nu onder dezelfde vleugels als topvoetballers Leander Dendoncker en Federico Valverde en olympisch zwemlegende Katie Ledecky.

Onze landgenoot Dries Smets is één van de belangrijkste wielermakelaars ter wereld. Een greep uit zijn portfolio: Julian Alaphilippe, Lotte Kopecky, Michael Matthews, Arnaud Démare, Yves Lampaert, Tim Merlier, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Tim Wellens, Luke Plapp, Ben O’Connor, Pavel Sivakov, Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet. Sinds 2017 bouwde hij Squadra Sports Management uit tot een gevestigde waarde in het peloton.

Niet onlogisch dat Smets op die manier de interesse lokte van Wasserman. De Amerikaanse sport-, muziek- en entertainmentgroep uit Los Angeles vertegenwoordigde al flink wat wereldtoppers in een resem sporten, maar wielrennen was tot nog toe een blinde vlek. Eerder dit jaar investeerde het wel een paar miljoen dollar in de oprichting van het Circuit Racing International Tour, een verzameling van wielerwedstrijden in de VS, om het Amerikaanse wielrennen uit het slop te halen.

Door de overname van Squadra Sports Management komen de wielrenners nu terecht in het tweede grootste sportmanagementbedrijf ter wereld, goed voor 9,5 miljard dollar aan contracten verspreid over 2.000 cliënten. Van topvoetballers - Federico Valverde (Real Madrid), Nathan Aké en Josh Stones (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter) en Leander Dendoncker (Aston Villa) - over NBA-basketballers - Klay Thompson, Brittney Griner - tot zevenvoudig olympisch zwemkampioene Katie Ledecky en wereldtoppers in het golf, ijshockey en atletiek. Wasserman is ook gigantisch in de muziekindustrie. Het vertegenwoordigt er onder meer wereldsterren als Kendrick Lamar, Billy Eilish, David Guetta, Stromae en Coldplay.

Dries Smets wordt Senior Vice President bij het Wasserman en mag samen met de rest van zijn huidige werknemers vanuit Mechelen blijven werken onder Amerikaanse vlag. “Dit is een nieuw hoofdstuk in de reis van ons agentschap”, zegt Smets. “Vanaf het allereerste begin is het onze missie geweest om de carrières van de atleten die we vertegenwoordigen naar een hoger niveau te tillen, en deze samenwerking zal ons in staat stellen om samen nog grotere hoogten te bereiken.”