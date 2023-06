Werken aan Marktplein in Neerpelt: kruispunt open en rijplaten voor handelszaken

De werken aan het Marktplein in Neerpelt zitten voor op schema. Meer dan een week eerder dan verwacht is de riolering klaar op het kruispunt Hoekstraat-Leopoldlaan-Kerkstraat. Daarom kan het kruispunt donderdag alweer open.

Het kruispunt kan door het aanbrengen van een tijdelijke asfaltverharding opnieuw opengesteld worden voor het verkeer. “Dit maakt dat autobestuurders opnieuw via de Leopoldlaan en de Hoekstraat naar het parkinggedeelte op het Marktplein kunnen rijden, en niet meer via de Pastorijstraat”, deelt de gemeente mee. “Dat is makkelijker. In de Pastorijstraat blijft verkeer in twee richtingen mogelijk tot aan de parking van het Kerkplein. In de Hoekstraat zal terug eenrichtingsverkeer gelden. De Kerkstraat wordt binnenkort afgesloten ter hoogte van de Pastorijstraat.”

Rijplaten

Handel en horeca rond het Marktplein blijven te voet en met de fiets bereikbaar. “De aannemer deed daarvoor onlangs nog een extra inspanning. Hij liet 300 kunststof rijplaten aanrukken. Die doen nu dienst als pad voor de woningen en handelszaken in de werfzone.” Tenslotte verwijst de gemeente nog eens naar Syntra en Forte als parkeergelegenheden voor wie in het centrum moet zijn.