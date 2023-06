Veelbesproken natuurherstelwet niet verworpen in milieucommissie Europees Parlement

In de milieucommissie van het Europees Parlement is de natuurherstelwet donderdagochtend niet verworpen. 44 parlementsleden stemden voor het amendement dat om de verwerping vraagt, 44 anderen stemden tegen. Door die gelijke stand is het amendement niet aangenomen.

Het voorstel van de Europese Commissie beoogt het herstellen van de biodiversiteit en de ecosystemen in Europa en het wapenen van de natuur tegen de klimaatverandering. Op dit ogenblik stemmen de leden van de milieucommissie over de natuurherstelwet in zijn geheel. Door de verdeeldheid kan het eindresultaat alsnog een dubbeltje op zijn kant worden. Omstreeks 10.30 uur geeft de verantwoordelijke rapporteur meer tekst en uitleg over de stemming op een persconferentie.

Als de stemming positief uitdraait voor de indieners van de wet, moet de plenaire vergadering van het Europese parlement zich er in de week van 10 juli over uitspreken.

Premier Alexander De Croo botste eind mei met zijn groene en socialistische coalitiepartners toen hij liet verstaan voorstander te zijn van een pauze in de Europese besluitvorming rond de natuurherstelwet. De eerste minister zei te vrezen dat de kar overladen dreigt te worden indien er naast de doelstellingen omtrent de CO2-uitstoot ook een aanscherping van de normen over bijvoorbeeld natuurherstel zit aan te komen. Op die uitspraken van De Croo kwam kritiek van Europees vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans.