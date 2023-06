Ongeduldige bezorger gooit pakje over poort in Helchteren

Houthalen-Helchteren

Een bewakingscamera filmde woensdag hoe een pakjesbezorger in Helchteren een pakje over de poort gooide. De bewoners waren thuis, maar de bezorger kon na het aanbellen niet lang genoeg wachten tot ze de poort voor hem openden. Hij vond er niet beter op dan het pakje over de poort en in de beplanting te gooien. Gelukkig raakte de inhoud van het pakje niet beschadigd.(mav)