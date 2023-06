Hond ‘Dikken’ kreeg het warm aan zijn poep, niet veel later staat Maxines auto in lichterlaaie: “Wees voorzichtig”

De Mercedes van Maxine (rechts) brandde voor de helft uit. De wagen is ‘perte totale’ — © IF

Maxine Van De Weghe (33) is nog aan het bekomen van wat haar dinsdag overkwam bij de autokeuring in Zwijnaarde. In de koffer van haar Mercedes ontstond vuur, waardoor de wagen uitbrandde. Het was haar 2-jarige hond die alarm sloeg. De oorzaak zou een luidspreker zijn.

“Ik was verbaasd dat ik eerst kalm bleef. Maar toen ik de vlammen uit mijn koffer zag, raakte ik toch in paniek.” Een dag na het incident haalt Maxine Van De Weghe (33) uit Nazareth opgelucht adem. Haar Mercedes brandde dinsdag deels uit in Gent. Een oververhitte speaker zou de oorzaak zijn.

Maxine werkt als verpleegkundige. Voor haar job trekt ze dagelijks door heel Vlaanderen om in verschillende rusthuizen zieken te vervangen of personeelstekorten te dichten. Dat doet ze met haar bedrijfswagen. Zelf heeft ze ook een Mercedes en die moest dinsdag naar de autokeuring in Gent. (Lees verder onder de foto)

Pocket bully ‘Dikken’ (rechts) — © IF

Hondje waarschuwt

Haar 2-jarige pocket bully ‘Dikken’ mocht mee naar de keurig. Het beestje zit altijd braafjes op de passagierszetel achter de bestuurder. Maar tijdens de rit werd hij plots uit het niets onrustig. “Hij sprong op mijn schoot. Ik zei nog dat hij op zijn plaats moest blijven zitten, maar hij bleef het doen.”

Pas toen Maxine zich omdraaide zag ze waarom ‘Dikken’ zo onrustig was: vanuit de kofferruimte kwam veel rook. Vlammen zag ze toen nog niet. “Waarschijnlijk was het warm aan zijn poep. Zelf had ik de rook lang niet opgemerkt. Mijn ruiten stonden open, maar toen besefte ik: hier klopt iets niet.”

Maxine zette haar Mercedes aan de kant, vlak bij de autokeuring in Zwijnaarde. Haar koffer openen lukte niet. Ze probeerde daarop via de achterbank aan haar kofferruimte te raken en zag plots vlammen. Enkele passanten stopten onmiddellijk en gingen met brandblussers het vuur te lijf. (Lees verder onder de foto)

De Mercedes van Maxine brandde voor de helft uit. De wagen is volledig ‘perte totale’ — © IF

Oververhitte speaker

Zes minuten later was de brandweer ook ter plaatse, maar zij konden niet verhinderen dat de wagen voor de helft uitbrandde. De Mercedes is verloren, maar Maxine en haar hond raakten gelukkig niet gewond. “In al de stress en chaos is Dikken dicht bij mij gebleven. Ook hij stelt het goed.”

De oorzaak van de brand is niet bekend, maar Maxine wijst naar een luidspreker in de koffer. “Die was van mijn vriend die vaak met de wagen rijdt. Door de hitte zou die oververhit zijn geraakt. Het ging heel snel. In een paar minuten stond de Mercedes in lichterlaaie.”

Door haar verhaal te doen, wil Maxine vooral andere bestuurders waarschuwen om geen elektronica in de koffer te laten liggen bij erg warme temperaturen. “Dit kan iedereen overkomen, dus wees alstublieft voorzichtig. Ik ben vooral iedereen dankbaar voor de hulp: de passanten die kwamen meehelpen en de brandweermannen. Dikke merci allemaal.”