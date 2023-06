VIDEO. Met acht aan één auto: 24 renners uit koers gehaald nadat ze tijdens beklimming van de Stelvio aan auto’s en motoren hingen

In de Giro Next Gen, de Giro d’Italia voor beloften, hebben zich vreemde taferelen afgespeeld. Na de bergetappe met aankomst op de mythische Passo dello Stelvio, haalde de wedstrijdjury maar liefst 24 renners uit koers. Tijdens de beklimming van de Stelvio hingen ze lange tijd aan auto’s en motoren. Het leverde bizarre beelden op.

Voor ritwinnaar Johannes Staune-Mittet ging het best goed op de Stelvio woensdag, maar niet iedereen geraakte de zware klim vlotjes op. Op amateurbeelden is duidelijk te zien hoe meerdere renners - de laatste in koers - meterslang aan volgwagens en motoren hangen. Op een bepaald moment hangen een achttal renners aan één auto. Dat is uiteraard niet toegelaten, waardoor de jury 24 deelnemers uit de Giro Next Gen haalde. Verder krijgen ze ook een boete van 100 Zwitserse frank (102 euro) en 25 punten aftrek op de UCI-ranking.

Het zijn voornamelijk Italianen die uit koers werden gehaald. Zo zijn er maar liefst 17 thuisrijders uit koers genomen. Ook één Belg zien we straks niet meer terug in de Giro Next Gen: de beloftevolle sprinter Tijl De Decker - winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften -, die voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny rijdt, werd door de jury gestraft en werd uit koers gehaald. Ook vier ploegleiders werden gediskwalificeerd.