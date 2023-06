Oekraïens international Oleksandr Zinchenko (Arsenal) wil dat Russische atleten verbannen worden uit alle sportcompetities: “Ze hebben de kans om hun ongenoegen te uiten, maar doen niets”

Arsenal-linksachter en Oekraïens international Oleksandr Zinchenko (26) wil dat alle Russische en Wit-Russische atleten verbannen worden uit alle sportcompetities. Dat vertelde Zinchenko in een interview met de Britse journalist Piers Morgan. Zinchenko verwijt de Russische sporters dat ze de oorlog in Oekraïne steunen door hun stilte en vertelde dat hij geen handen meer zal schudden.

Zinchenko zag de horror in zijn thuisland recent van heel dichtbij. De Arsenal-linksachter ging er recent op bezoek en zag hoe erg Oekraïne er aan toe is door de Russische invallen. In een interview met de Britse journalist Piers Morgan spreekt hij zijn woede uit over de Russische en Wit-Russische atleten. Zinchenko zegt dat het voor hem onmogelijk is om nog handen te schudden met mensen van die nationaliteiten. Hij wil zelfs dat alle Russische en Wit-Russische atleten verbannen worden uit alle sportcompetities.

“Ik snap hun reactie niet en ik zal die ook nooit accepteren”, zei Zinchenko. “Je kan wel zeggen ‘ze doen toch niet?’, maar dat is het net. Ze doen niets! Ze hebben miljoenen volgers op sociale media om toe te spreken, maar ze grijpen die kans niet. Als je 10 miljoen volgers hebt op Instagram en je spreekt je ongenoegen tegen de oorlog uit en zegt ‘Stop it’, gaat een groot deel van die volgers je boodschap verspreiden. Zo zal de bal aan het rollen gaan. Maar als niemand iets doet, zal er ook niets gebeuren. Ze hebben gewoon schrik. Dat kan ik echt niet begrijpen. Noem ons nooit broers, nooit meer!”

Klaar om te vechten

Zinchenko vertelde verder ook dat hij eventueel klaar is om mee te vechten in de oorlog. “Er zal een tijd komen waarin iedereen daar zal zijn”, vertelt hij. “Een laatste actie of zo, een laatste roep om hulp. Dan zal iedere Oekraïner gaan. Ik wil sowieso iets doen. Heb je gezien hoeveel mensen al gestorven zijn door deze invasie? Ik kan mezelf niet ergens verstoppen, ik wil iets doen.”