KRC Genk denkt aan Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge

Hendrik Van Crombrugge is in beeld bij KRC Genk. — © BELGA

Hendrik Van Crombrugge staat in de belangstelling van KRC Genk. De vicekampioen beschouwt de 30-jarige tweede doelman van RSC Anderlecht als een optie om in de Cegeka Arena de concurrentie aan te gaan met Maarten Vandevoordt.

Bij KRC Genk maakt men volop werk van de kern voor volgend seizoen. Dat komt er al snel aan, want door het mislopen van de landstitel moet blauw-wit al op 25 of 26 juli aan de bak in de tweede voorronde van de Champions League. Wie de tegenstander wordt, het Griekse Panathinaikos of het Zwitserse Servette Genève, wordt bij loting bepaald op 21 juni.

De vicekampioen heeft met de 21-jarige Maarten Vandevoordt een betrouwbaar sluitstuk onder de lat staan. Maar de Truienaar, die Genk op het einde van volgend seizoen sowieso verlaat voor het Duitse RB Leipzig, is vanaf volgende week actief op het EK U21. De finale van dat toernooi wordt pas op zaterdag 8 juli betwist. Als de jonge Duivels ver doorstoten, zal Vandevoordt dus pas erg laat in Genk arriveren.

Ervaring

KRC Genk heeft met Tobe Leysen (21), Vic Chambaere (20) en Mike Penders (17) nog enkele talentvolle jongeren in de kern, maar een extra ervaren doelman is geen overbodige luxe. In de zoektocht daarnaar is Hendrik Van Crombrugge een optie. De 30-jarige doelman, die een deel van zijn opleiding genoot bij STVV en één wedstrijd speelde voor de Kanaries, is sinds 2019 aan de slag bij Anderlecht. Hij speelde 120 wedstrijden voor paars-wit en was een tijdlang aanvoerder, maar na de winterstop verloor hij zijn plek onder de lat aan het Nederlandse toptalent Bart Verbruggen. Die laatste kan Anderlecht de komende weken trouwens ook verlaten. Verbruggen staat immers in de nadrukkelijke belangstelling van enkele ploegen uit de Engelse Premier League.