Man met “meest nutteloze functie” in België reageert: “Ik heb wel degelijk veel werk”

Is dit een Belgenmop of loopt er in Wallonië echt een “verantwoordelijke voor de vaart op de onbevaarbare wateren” rond? “Wees gerust: ik verveel mij niet en ik heb veel werk”, zegt de man in kwestie.

Hij kwam aan het woord op de RTBF en de functie die bij zijn naam stond was even lang als bizar: “responsable de la navigation dans les cours d’eau non navigables”, voor de Waalse Overheidsdienst Omgeving. Maar wat doet Emmanuel Gennart dan eigenlijk precies? Want hij is dus blijkbaar verantwoordelijk voor alles wat vaart, op onbevaarbare waterlopen.

Dat moet zoiets zijn als verantwoordelijke voor de vleesgerechten in een vegan restaurant, of iemand die het gras moet onderhouden op een strand: het houdt geen steek. Toch?

“Ik heb inderdaad gehoord dat er ten noorden van de taalgrens enige hilariteit is over mijn functie”, zegt de man in kwestie aan onze redactie. “Maar het gaat om een foutje van de RTBF.”

Onbevaarbaar

Eigenlijk is zijn correcte functietitel “responsable de la circulation sur et dans les cours d’eau non navigables”, zegt Gennart.

Dat schept nog niet veel meer klaarheid: als de waterlopen onbevaarbaar zijn, hoe kan je dan verantwoordelijk zijn voor het verkeer (la circulation) erop? “Grote schepen zijn daar verboden, maar er vallen talloze andere dingen onder”, zegt Gennart. “Kajak, kano’s, opblaasbare boten, vlotten, noem maar op. Wees gerust: ik heb daar werk genoeg mee.”

Want Wallonië heeft duizenden kilometers van die waterlopen, riviertjes en stromen. En die vergen constante aandacht: door de droogte is kajakken bijvoorbeeld niet langer toegestaan op de Boven-Ourthe. Daar beslist Gennart mee over. “Niemand hoeft zich ongerust te maken: ik verveel me niet en ik heb veel werk. Van alle mensen die met een kajak de Lesse afvaren, komt trouwens een derde uit Vlaanderen. Jullie zullen de onbevaarbare waterlopen in Wallonië dus zeker wel kennen. En nu kennen jullie mij ook.”