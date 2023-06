Niet iedereen is zich bewust van nood om duurzaam met water om te gaan

Een grote groep Vlamingen is zich minder bewust van de nood om duurzaam met water om te gaan. Dat blijkt uit een enquête van het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa).

Uit de analyse van een peiling bij meer dan 2.600 Vlamingen die dateert uit 2022 blijkt dat de risicoperceptie sterk bepaalt hoe mensen met water omgaan. Mensen met een hoge risicoperceptie schatten het risico op waterschaarste en -overlast hoog in en verwachten ook persoonlijk een impact te ondervinden. Omgekeerd schatten mensen met een lage risicoperceptie de risico’s minder hoog in, net als de gevaren voor zichzelf.

De groep met een hoge risicoperceptie gaat vaker bewuster om met water en neemt eerder actie om water duurzaam te gebruiken. Ze gebruiken bijvoorbeeld regenwater in de tuin. Hun profiel: vooral hoger opgeleiden, mensen jonger dan 45 jaar en vrouwen.

Omgekeerd zijn mensen met een laag risicogehalte minder geïnteresseerd in advies over duurzaam watergebruik. “Een te lage risicoperceptie zet een rem op duurzaam watergebruik. We hebben nog niet iedereen mee”, zegt Dirk Halet van Vlakwa.