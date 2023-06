Elke week 22 meldingen van geweld bij ouderen

Gemiddeld worden er elke week 22 meldingen geregistreerd van geweld bij ouderen in Vlaanderen. Dat blijkt donderdag uit gegevens van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO), de CAW’s en hulplijn 1712. “Het aantal effectieve gevallen ligt wellicht aanzienlijk hoger, maar ouderen durven dikwijls niet aan de alarmbel te trekken”, zegt VLOCO. “Omdat ze afhankelijk zijn van de pleger, neigen ze hun situatie simpelweg te ondergaan.”

In Vlaanderen werden vorig jaar 1.122 situaties van ouderenmis(be)handeling geregistreerd. Dat cijfer ligt in lijn met dat van 2020 en is hoger dan dat van 2021.

Toch gaat het slechts om het tipje van de ijsberg, want omdat de vertrouwensband tussen de dader en de oudere vaak zeer groot is, blijven vele gevallen onder de radar. Slechts de helft van de ouderen spreekt er met iemand over.

Psychische mishandeling

Uit de oproepen naar VLOCO blijkt dat in 2022 psychische mis(be)handeling (25 procent) het vaakst voorkwam, gevolgd door fysieke mis(be)handeling (21 procent) en schending van de rechten van de betrokken oudere, zoals privacy en autonomie, en verwaarlozing (beide 19 procent). In twee derde van alle gevallen werd het geweld gepleegd door mensen uit de zeer directe omgeving, zoals partners of (schoon)kinderen.

Meestal gaat het dan om overbelaste zorgverleners die de zorg niet meer aankunnen, maar ook om mensen met hun eigen problemen. Volgens de organisaties is er slechts zelden sprake van opzettelijke slechte bedoelingen.

VLOCO en 1712 onderstrepen dat er meer aandacht nodig is voor geweld tegen ouderen en dat erover praten helpt. Een boodschap die Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits onderschrijft. “Erover praten is belangrijk, met de ouderen zelf, hun omgeving en ook met professionele hulp- en zorgverleners. Samen met 1712 en CAW zetten we in op een laagdrempelig hulpaanbod voor ouderen en hun omgeving”, klinkt het.