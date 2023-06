“Er is een goede reden waarom we het niet aanraden”: waarschuwing voor nieuw vaccin tegen tropische ziekte

De producent van een nieuw vaccin tegen de tropische ziekte dengue adviseerde reizigers op “infodengue.be” om zich te laten vaccineren. Maar de Hoge Gezondheidsraad waarschuwt voor het vaccin. “Er is een goede reden waarom we het niet aanraden.”

Hoe gevaarlijk dengue kan zijn, dat de muggen die de ziekte overdragen oprukken en dat er risico is voor reizigers naar Azië, Afrika, de Caraïben, Latijns- en Zuid-Amerika. Je kan het allemaal lezen op infodengue.be, een “nieuwe informatiebron over dengue” waar Vlaamse redacties de voorbije weken via een PR-kantoor op attent werden gemaakt.

De URL doet denken aan info-coronavirus.be, waarop de overheid tijdens de pandemie informatie deelde. Maar wie bij InfoDengue tot onderaan doorscrolt, ziet dat farmabedrijf Takeda de website maakte. Dat bracht onlangs een vaccin tegen dengue op de markt. Eerste tip op de pagina “Preventie” van de website? “Laat u vooraf vaccineren.”

Zo klonk het op de website.

Maar een vaccin tegen dengue is voor de meeste mensen écht geen goed idee. Want bij een ouder vaccin bleek dat je net een ernstigere vorm van dengue doormaakt als je pas voor het eerst besmet raakt ná je inenting. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) adviseert ook voor het vaccin van Takeda om het alleen te gebruiken voor mensen die al eerder dengue hebben gehad én langer dan vier weken in een risicogebied verblijven.

“Ernstige dengue is zeldzaam”, zei de HGR in het in april gepubliceerde advies. Voor het vaccin spreekt het van “gering bewijsmateriaal” en “onzekerheden over gunstige en ongunstige effecten”.

“De firma heeft natuurlijk baat bij het inenten van zo veel mogelijk reizigers”, zegt Marjan Van Esbroeck, microbioloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). “Bij ons in de reiskliniek passen we de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad toe en hanteren we het voorzichtigheidsprincipe, want het afwegen van het vaccin tegen de ziekte is hier heel anders dan in landen waar dengue voortdurend aanwezig is omdat de impact van het virus in die landen veel groter is.

“Niet moeilijk om te weten wie er eigenaar is van de website”, zegt infectioloog Steven Callens (UGent), voorzitter van de werkgroep Vaccinatie bij de Hoge Gezondheidsraad. “Er is een goede reden waarom we het niet aanraden: uit de data en uit de ervaring met het vorige vaccin blijkt dat we toch voorzichtig moeten zijn als er geen eerdere besmetting was. Het gaat om een zeer specifieke complicatie bij dengue.”

Ook epidemioloog Pierre Van Damme (UA) laat weten dat hij het standpunt van de HGR ondersteunt. En geneesmiddelenwaakhond FAGG, dat instaat voor de controle op reclame voor geneesmiddelen maar informatiewebsites niet vooraf te zien krijgt, laat weten dat “het publiek aanmoedigen om zich te laten vaccineren door te zeggen laat u vooraf vaccineren niet mag”.

In een schriftelijke reactie erkent Takeda dat de HGR zijn vaccin enkel aanbeveelt in geval van een eerdere besmetting. “Vandaar ook het advies om ruim voor vertrek langs te gaan bij huisarts of reiskliniek. De finale beslissing om te vaccineren zal altijd bij de arts blijven liggen.”

Na onze vragen werd de preventietip aangepast van “laat u vooraf vaccineren” naar “informeer u over vaccinatie”.

Na de vragen aan Takeda wijzigde de site.

“Dat de website van infodengue uitgaat van Takeda, wordt in alle transparantie vermeld”, klinkt het nog. “Er werd in de eerste plaats gekeken naar een heldere naam voor de website. Elke gelijkenis met andere info-X URL’s is volledig toevallig.”

Vorig jaar kwamen volgens het ITG 104 Belgen terug uit een tropisch land met een besmetting. Samen met Sciensano monitort ze op de aanwezigheid van tijgermuggen, de tropische soort die de ziekte kan overdragen. Die zijn dit jaar nog niet gezien.