“Zon en stapelwolken bij temperaturen tot 27 graden”

Donderdag gaat de dag opnieuw wolkenloos van start. Namiddag ontstaan er stapelwolken maar buien zijn er niet in de maak. De temperatuur bereikt een maximum tussen 26 en lokaal 28°C.

De wind draait in de loop van de dag van oost naar noordoost en waait aan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort. Daarmee waait het wat minder hard in vergelijking met woensdag.

In de nacht naar vrijdag verliezen we opnieuw veel warmte. We kunnen minima rond gemiddeld 12°C verwachten.

