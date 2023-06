Bijna was Noa Lang de held: Kroatië plaatst zich na verlengingen voor Nations League-finale na zege tegen Nederland

Kroatië heeft zich geplaatst voor de finale van de Nations League. Even leek Noa Lang zich tot held van de Nederlandse natie te ontpoppen, maar uiteindelijk trokken de bezoekers de zege (2-4) in Rotterdam over de streep.

Nederland, zonder Club Brugge-aanvaller Noa Lang in de basis, kon in de eerste helft zijn voet naast Kroatië zetten en beloonde zichzelf tien minuten voor rust met een doelpunt. Na een knappe aanval op links kwam de bal via Wieffer bij Donyell Malen terecht. De Dortmund-aanvaller twijfelde niet en bracht zijn land met een gekruist schot op voorsprong.

De Kroaten kwamen vol vechtlust uit de kleedkamer en amper acht minuten ver in de tweede helft hingen de bordjes al op gelijke hoogte. Na een trekfout van Cody Gakpo mocht Andrej Kramaric zich achter de bal zetten voor een strafschop. De Kroatische trapte de 1-1 in het midden van het doel. Kroatië had nu bloed geroken en ging vol voor de overwinning. De bezoekers bleven drukken en uiteindelijk bracht Mario Pasalic zijn land dik twintig minuten voor tijd ook op voorsprong.

Met nog vijf minuten op de klok was het moment van Noa Lang gekomen. De Nederlander van Club Brugge mocht van bondscoach Ronald Koeman Denzel Dumfries komen vervangen. Lang deed de afgelopen dagen met een opvallend interview naast het veld van zich spreken, maar stelde ook tussen de lijnen niet teleur. In de allerlaatste minuut van de verlengingen plaatste hij de bal proper in de linkerbovenhoek. Hij zette zo De Kuip, in zijn geboortestad Rotterdam, in vuur en vlam.

© Getty Images

In de verlengingen was het alsnog Kroatië dat de overwinning over de streep trok. Het was Dinamo Zagreb-aanvaller die de 2-3 met een afstandsschot tegen de touwen knalde. In het absolute slot maakte good old Luka Modric er vanop de stip ook nog 2-4 van. De Kroaten plaatsten zich zo voor de finale, die ook in Rotterdam wordt gespeeld. Daar kon ook Noa Lang niks meer aan veranderen.

Vanavond staat in Enschede met Spanje-Italië (om 20.45 uur) de tweede halve finale op het programma.