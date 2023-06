Bekende ex-bokser Sugar Jackson raakt zwaargewond bij ongeval in Wommelgem

Op de Herentalsebaan in Wommelgem is woensdagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij drie auto’s betrokken waren. De bekende ex-bokskampioen Sugar Jackson, die een van de wagens bestuurde, moest door de brandweer bevrijd worden en raakte ernstig gewond.

Het ongeval gebeurde woensdagavond even voor 20 uur op de Herentalsebaan ter hoogte van de Welkomstraat in Wommelgem. Volgens de eerste vaststellingen zou een wagen die op de Herentalsebaan in de richting van Antwerpen reed, gebotst zijn met een auto die uit de Welkomstraat kwam. Dat laatste voertuig zou vervolgens nog een derde wagen geraakt hebben.

Sugar Jackson. — © BELGA

De drie bestuurders liepen verwondingen op. Vooral de bestuurder van de auto die uit de Welkomstraat zou zijn gekomen, raakte ernstig gewond. Het gaat om de bekende ex-bokser Sugar Jackson. “Hij werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd en is naar het Universitair Ziekenhuis overgebracht”, zegt Johan Wonnink, commissaris van de politiezone Minos.

Om de exacte omstandigheden van het ongeval te achterhalen zal een verkeersdeskundige ter plaatse komen.

