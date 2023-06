Vijf zaken die u moet weten over het EK Basketbal in Israël en Slovenië

De Belgian Cats gaan op het EK Basketbal opnieuw voor succes. “We zijn ambitieus en gaan vol voor een medaille,” zegt de Franse bondscoach Rachid Méziane. Frankrijk, Spanje en Servië zijn, naast de Cats, de favorieten. We geven in vijf zaken mee wat u moet weten over het EK dat van 15 tot 25 juni in Israël en Slovenië doorgaat.

1. 39ste EK voor vrouwen, Belgian Cats 14de keer aanwezig

Het is de 39ste keer dat het EK basketbal voor vrouwen wordt georganiseerd. De Belgian Cats zijn er voor de 14de keer bij. Sinds 2000 is het reeds de zesde keer en de Belgische dames deden het altijd voortreffelijk met minstens een zevende plaats. Het brons in 2017, de eerste medaille ooit voor het Belgische basketbal op een groot toernooi, en in 2021 zijn de beste resultaten.

2. Competitieformule EK

Er nemen zestien landen deel aan het EK. Twee groepen in de Sloveense hoofdstad Ljubljana en twee in het Israëlische Tel Aviv. Van de vier poules van vier zijn de groepswinnaars rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De nummers 2 en 3 werken een barrage af richting een stek in de laatste acht. De nummers vier en vijf zijn uitgeschakeld. De Belgian Cats zitten in poule B met naast het gastland Israël (FIBA 49) ook Tsjechië (FIBA 23) en Italië (FIBA 14). Vanaf de kwartfinales gaat het EK verder in Ljubljana. Wie de kwartfinale verliest blijft in het toernooi om klassementswedstrijden af te werken richting Olympische Spelen.

De Cats bereiden zich voor. — © BELGA

3. De weg naar de Olympische Spelen Parijs 2024

Het is voor de Belgian Cats het zevende opeenvolgende groot toernooi. Emma Meesseman en co willen na een vierde EK op een rij, twee opeenvolgende WK’s en één Olympische Spelen ook graag voor de tweede keer achtereenvolgens naar de Olympische Spelen. De weg naar de Olympische Spelen in Parijs 2024 loopt eerst via dit EK. Een stek in de top-5, eerst zes als Frankrijk (gastland op de Olympische spelen) in de top 5 eindigt, is aan de orde op dit EK voor een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi in februari 2024. Op dat kwalificatietoernooi kunnen de Cats zich dan plaatsen voor Parijs 2024. Het zou het achtste groot tornooi op een rij zijn.

4. Israël eerste tegenstander

De eerste tegenstander van de Belgian Cats vandaag (17u15) is Israël. Het “zwakke zusje” van de poule B maar als gastland in Tel Aviv toch niet te onderschatten. Eden Rotberg speelde in 2021-22 bij Liège Panthers en afgelopen seizoen was ze ploegmaat van Belgian Cat Maxuella Lisowa de in april wel naar Lucca (Italië) vertrok. Alle speelsters, op Lior Garzon (21, Oklahoma State University, NCAA) spelen in Israël. De Amerikaans Israëlitische Jennie Simms (29) speelt wel al een tijdje in de WNBA en was in 2017 ploegmaat van Emma Meesseman bij Washington Mystics. Alexandra Cohen (30) is, net als Alysa Baron (31), ook geboren in Amerika en met haar 1m96 de grootste speelster bij Israël. Bondscoach is Sharon Drucker. Hij was van 2006 tot 2008 coach van Oostende, werd kampioen in 2007 en won de Belgische Cup in 2008. Afgelopen seizoen was hij coach bij Hapoel Haifa. De Israëlische vrouwenploeg was nooit op een WK of Olympische Spelen en slechts zesmaal op een EK. De laatste keer in 2011 toen het dertiende werd. Het beste resultaat is de achtste plaats in 1991. De Cats speelden 27 keer tegen Israël en won 14 keer.

5. Emma Meesseman nummer 1 in de “must-watch stars” en favoriet MVP op EK

FIBA organiseerde een poll “must-watch stars”. Bij de tien kandidaten twee Belgische speelsters: Emma Meesseman en Julie Allemand. Meesseman, afgelopen seizoen MVP van de Euroleague, is volgens de Europese basketbalfans ook de favoriet voor de trofee van MVP van op het EK. Emma Meesseman werd nog nooit MVP op een EK. De vorige drie keer fonkelde ze wel steeds in de ideale basisvijf.

Programma poule B Belgian Cats (Belgische tijd): 14/06 17.15 België-Israël; 16/05 12.15 Tsjechië-België; 18/06 15.15 België-Italië