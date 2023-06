Kampioen Oostende is op zoek naar meer fysieke kracht en maturiteit voor volgend seizoen

In het Bierkasteel van brouwerij Vanhonsebrouck in Emelgem (Izegem) hield Filou Oostende een informeel persmoment als terugblik naar vorig seizoen en eerste vooruitblik naar het nieuwe jaar. Filou Oostende is tevreden over de twaalfde landstitel op rij, de BNXT Supercup en de geslaagde campagne in de Champions League. De Zeekapiteins verloren ook twee finales: om de beker van België en om de grensoverschrijdende BNXT-titel.

“Een gebrek aan maturiteit vormde ons probleem”, gaf sportief verantwoordelijke Johan Vande Lanotte toe. “Soms verloren we ons hoofd, maar dat is normaal bij zo’n heel jonge ploeg. Volgend seizoen willen we meer ervaring in het team. Fysiek hadden we het tegen teams als Leiden en Charleroi moeilijk. Heel het jaar hadden we het lastig tegen ploegen die hard speelden.”

Ruggengraat

Gewezen international Sam Van Rossom is de eerste aanwinst. “Sam Van Rossom is meer dan tien seizoenen gewoon om in Spanje te spelen. Daar haalt elke competitiematch het niveau van een playoffwedstrijd. Hij kan hier op een fysiek minder belastend niveau spelen. Samen met Gillet en liefst nog een andere ervaren speler kan hij volgend seizoen de ruggengraat van de nieuwe ploeg vormen”, zegt Johan Vande Lanotte.

Vrenz Bleijenbergh, Haris Bratanovic, Servaas Buysschaert, Pierre-Antoine Gillet, Simon Buysse, Xander Pintelon en belofte Matteo Verstraete liggen nog onder contract. Nieuwkomers zijn Sam Van Rossom (Valencia) en Joppe Mennes (Kangoeroes Mechelen) die nog officieel moet aangekondigd worden. Oostende voerde verkennende gesprekken met Olivier Troisfontaines, Keye van der Vuurst en Nikola Jovanovic die einde contract zijn. De drie Amerikaanse rookies Bree Tyree (Bahcesehir Istanbul), Tre’Shawn Thurman en Alex Barcello staan al in het lijstje met uitgaande transfers. Het is mogelijk dat de jonge Nederlander Jesse Waleson, en de Belg Salim Kediambiko uitgeleend worden.

Filou Oostende hoopt zijn totaalbudget op 2,3 tot 2,4 miljoen euro te behouden. Het gedeelte voor de salarissen van de spelers vermindert iets. “We hebben iets meer geïnvesteerd in de omkadering, zowel naar de jeugd als naar het fysieke en de begeleiding”, duidt Vande Lanotte dit. Iets voor de coronapandemie bedroeg het budget nog 3 miljoen euro.