Milibloggers viseren Russische commandant na “tragisch incident”

Volgens verschillende Russische milibloggers heeft het Oekraïense leger vanmorgen een bloedbad aangericht in de bezette stad Kreminna, in de regio Loehansk. Een honderdtal Russische militairen zouden er gedood zijn terwijl ze samen aan het wachten waren op een speech van hun generaal.

“In de buurt van Kreminna heeft zich een tragisch incident voorgedaan in één van de divisies die op het punt stonden om in de aanval te trekken”, schrijft Rybar, een bekende pro-Russische miliblogger met meer dan een miljoen volgers, op Telegram. “Twee uur lang stonden mensen in een menigte te wachten op de divisiecommandant die enkele motiverende woorden zou spreken. Maar in plaats van op de generaal wachtte het leger op Oekraïense HIMARS-raketten en artillerie.”

Ook enkele andere milibloggers spreken over het incident. Er wordt gewag gemaakt van een honderdtal doden en evenveel gewonden. De commandant in kwestie wordt aangewezen als grote schuldige. “Twee uur stonden ze in een rij! Waar zijn jullie toch mee bezig, commandanten, jullie hebben de leiding over mensen”, schreef een auteur van het Dva Mayora-kanaal verontwaardigd. Ook het Starshe Eddy-kanaal is niet mals voor de commandant: “Als er midden in het tweede oorlogsjaar commandanten hun colonnes naar het front brengen om daar een grote stapel manschappen te vormen en te wachten tot de vijand toeslaat, dan moeten zulke commandanten worden neergeschoten.”

Het zou gaan om generaal Sukhrab Akhmedov, een commandant die eerder ook al de schuld van zware verliezen bij Vuhledar in november. De berichten over de aanslag in Kreminna werden voorlopig niet bevestigd door onafhankelijke media.