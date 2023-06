Nicki Minaj heeft borsten laten verkleinen, en dat mag iedereen zien

Ondertussen mag het resultaat gezien worden. Nicki pronkt er sinds kort mee op haar sociale media. De zangeres (40 jaar) draagt er een topje terwijl ze meezingt met haar nieuwe single Barbie World, uit de binnenkort te verschijnen film Barbie.

Haar grote boezem bleek geregeld wat problemen te geven, vooral tijdens optredens zat het haar comfort al eens in de weg. Minaj was dus al langer klaar met haar grotere borsten. Al in de zomer van vorig jaar zei ze in interviews dat ze terug een kleinere cupmaat wou. “Iemand had er ooit een opmerking over gemaakt en zei dat ik terug voor kleinere exemplaren moest kiezen. Maar toen was ik er nog niet klaar voor. Achteraf bekeken had ik het al veel langer moeten doen. Enkele weken geleden zijn de borstimplantaten dan toch verwijderd.”