N-VA biedt wisselmeerderheid aan voor rijbewijs met punten

Komt er nog iets van het rijbewijs met punten of niet? Na het protest van Vooruit tegen de “sabotage” door MR en PS, kwam het thema woensdag in de Kamercommissie Mobiliteit. Daar probeerde de minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo), de gemoederen te bedaren. Hij verzekerde dat hierover binnen de regering nog een compromis te vinden is tussen de meerderheidspartijen.

Maar zowel Vooruit als cd&v hebben weinig vertrouwen in de uitkomst. Zij vrezen dat het verzet van PS en MR tot niks zal leiden of in het beste geval een “verwaterd” compromis oplevert. “Daarom zou ik graag het debat in alle openheid in het parlement willen voeren”, aldus Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke. “Ik wil echt graag eens horen wat de argumenten van PS en MR zijn om dit te blokkeren. Want ik zie geen enkele rationele reden om het rijbewijs met punten niet in te voeren.”

Vandenbroucke verwijst daarmee naar een wetsvoorstel van zijn cd&v-collega Jef Van den Bergh om het puntensysteem in te voeren. Dat staat voorlopig on hold om de regering de kans te geven een akkoord te vinden. “Maar we overwegen ernstig om dat nu toch te agenderen”, reageert Van den Bergh. “Maar eerst willen we dat wel nog eens binnen de meerderheid bespreken.”

Als cd&v dat daarna effectief op de agenda zet, is de kans groot dat dit met een wisselmeerderheid wordt goedgekeurd. N-VA heeft al aangeboden om mee te stemmen. “Als een goed voorstel ons overtuigt, bieden wij graag een wisselmeerderheid aan die ons bevrijdt uit deze communautaire houdgreep”, reageerde N-VA-Kamerlid Wouter Raskin, doelend op het verzet van PS en MR. Dan zou er inderdaad een soort communautaire stemming plaatsvinden van alle Vlaamse partijen met vermoedelijk ook de groenen tegen PS en MR. Al probeert Gilkinet dat te allen prijze te vermijden.