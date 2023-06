Red Dragons verliezen van ongenaakbare leider Oekraïne in European Golden League

In hun vijfde wedstrijd in de European Golden League hebben de Red Dragons woensdag in het Poolse Lodz met 3-0 verloren van Oekraïne. De ongeslagen groepsleider nam met 25-21, 25-14, 25-13 vlot de maat van de Belgische mannen.

In de andere wedstrijd in groep B speelt Kroatië woensdagavond tegen Noord-Macedonië. Na twee zeges en drie nederlagen staan de Red Dragons voorlopig tweede in de groep, maar zowel Kroatië als Noord-Macedonië kan nog over de Belgen wippen. Oekraïne heeft al zijn vijf wedstrijden gewonnen.

In totaal nemen er aan de Golden League twaalf landen deel in drie poules. Na de poulefase wordt een gastland aangeduid voor de Final Four, waarin dat land het opneemt tegen de drie groepswinnaars. Als het organiserende land al bij de nummers een hoort, kwalificeert de beste nummer twee zich.

Vorig jaar eindigden de Belgische mannen als derde in hun poule, achter Tsjechië en Estland, maar voor Letland, dat naar de Silver League degradeerde.