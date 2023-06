Coach Dario Gjergja weet waar het voor Oostende in de verloren BNXT-finale misliep: “Eén kwart knap verdedigen is onvoldoende voor de trofee”

In de drie finales van de BNXT-playoffs won telkens de ploeg die het best de match aanpakte. Zo ook Leiden in finale 3. Leiden is trouwens een meester in uitzeges. Vierduizend supporters misten een extra feest van een onvoldoende samenspelend Oostende dat dus naast een treble grijpt.

“De winst van Leiden is volkomen verdiend”, geeft coach Dario Gjergja toe. “Soms stonden wij wel op het terrein maar waren we niet aanwezig. We sliepen. Dertig punten slikten we thuis in het tweede kwart. Je defensie moet op niveau zijn als je een trofee wil winnen. Als je slechts één kwart knap – het derde, amper 13 punten geslikt – verdedigt, kan je nooit een match winnen. In de andere kwarts incasseerden we telkens minstens 22 punten. Met 57 % aan vrijworpen en 30 % aan driepunters waren we daarin ook niet scherp. Leiden haalde ook te veel uit offensieve rebounds.”

Twee strenge uitsluitingen

De derde finale had nog een overbodige, zure nasmaak met de uitsluitingen van Pierre-Antoine Gillet en Keye van der Vuurst in respectievelijk de voorlaatste en de laatste minuut. Gillet, 28 minuten zonder fout, incasseerde bij 74-81 drie fouten toen er nog 1’37” te spelen waren: een betwiste aanvallende fout en twee technische fouten voor protest. Heel streng naar de kapitein toe. Op 23 seconden van het eindsignaal hoorde ook Van der Vuurst een tweede technische fout. Twee uitsluitingen voor twee spelers met een heel groot hart. Indien Oostende de BNXT-titel had gewonnen, maakten zij kans op de MVP-trofee. Gillets uitsluiting verhinderde een ultieme titelkans. Anderzijds liet Oostende zelf zijn zevenpuntenvoorsprong (64-57, 27’28”) te snel smelten. De Leidense 2-18 leidde naar 66-75. “Balverliezen killden ons. We namen verkeerde beslissingen. We gaven zes vrijworpen zomaar weg. We werden ook beperkter toen Van der Vuurst snel van twee naar vier fouten ging en Barcello een hamstringsblessure opliep”, reageert Gjergja.

Zonde

Filou Oostende heeft de belangrijkste trofee van het seizoen gewonnen, de landstitel. Twaalf op een rij, dus Magic12. Maar de Filous grepen naast die extra prijs, de BNXT-titel. Elk van de drie finales tegen Leiden resulteerde in een zege van de bezoekers. Oostende speelde één keer op verplaatsing. Leiden won dus met 2-1. “We waren er zo dicht bij, maar we lieten het thuis tweemaal liggen. Dat is een zonde. Die thuiswedstrijden moet je winnen. Dit is heel pijnlijk”, zucht Keye van der Vuurst. “Wat is er tegen Leiden misgelopen? Er kunnen heel veel oorzaken zijn: scheidsrechters die niet meehelpen op dat moment, zelf slechte keuzes maken,… Het is achteraf gemakkelijker gezegd dan op het moment. Hieruit moeten we leren en opnieuw doorgaan.”

Voor het tweede seizoen op rij stopte Leiden de Oostendenaars in de BNXT-playoffs, toen in de halve finales, nu in de finales. Met een twaalfde opeenvolgende landstitel en de BNXT-Supercup naast twee verloren finales (Beker van België en BNXT-playoffs) plus de play-ins in de Champions League, was dit toch een knap seizoen. “Filoumenaal”, knipoogt de naamsponsor dan.