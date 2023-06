Nabij duizenden aangestoken kaarsjes brandde de Vlam van Ham het felst. En of Philipsens dubbelslag in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd gevierd in de buurt van de basiliek van Scherpenheuvel. Zijn fanclubvlaggen waren talrijk. Het gejuich oorverdovend. De zesde seizoenzege van Philipsen in evenveel facetten.