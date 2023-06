Voorlopig nog geen deal: Inter en Chelsea praten voor het eerst over Romelu Lukaku, maar Engelsen willen Rode Duivel liefst verkopen

Hij mag dan wel op interesse vanuit Saoedi-Arabië rekenen, Romelu Lukaku zelf wil toch gewoon bij Inter blijven. Een retourticket naar Chelsea hoeft niet voor Big Rom. Nu lijkt er wel schot in de zaak te komen, want onze redactie kwam te weten dat Inter en Chelsea voor het eerst samen zijn gekomen om te onderhandelen over het lot van de Rode Duivel. Al hebben beide partijen voorlopig wel andere wensen.