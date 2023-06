Acht politieagenten gedood bij aanslag in Kenia

Acht politieagenten zijn omgekomen in Kenia toen hun voertuig werd opgeblazen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Vermoedelijk was het explosief van de hand van de radicale islamitische groep al-Shabaab.

De aanval vond dinsdag plaats in de grensregio Garissa. Al-Shabaab voert van daaruit al meer dan vijftien jaar een bloederige strijd tegen de regering in buurland Somalië.

John Otieno, commissaris van het noordoosten van Kenia, vermoedt dat de groep “het nu gemunt heeft op veiligheidstroepen en voertuigen van toeristen”.

Kenia is sinds 2011 meermaals het doelwit geweest van door al-Shabaab opgeëiste dodelijke aanslagen. Meestal zijn die gericht op politieagenten of burgers. In Somalië kwamen zaterdag nog zes burgers om het leven toen de radicale groep een hotel belegerde.