Net geen tien jaar. Zo lang is het geleden dat een speler van KRC Genk het shirt van de Rode Duivels mocht dragen. Brengt Mike Trésor daar verandering in? De man van 24 assists kan de komende dagen de 24ste Genkse Duivel worden. “Hij verdient dit”, zeggen de Genkse ex-internationals Wilfried Delbroek en Jelle Vossen in koor.