Zware brand verwoest opslagloods van fruitbedrijf in Grote-Spouwen: rookpluim te zien tot in Tongeren en Hasselt

Bilzen

Grote-Spouwen is woensdagavond opgeschrikt door een verwoestende brand in een opslagloods van het fruitbedrijf Moors. Het bedrijf, dat al tientallen jaren een belangrijke speler is in de fruitsector, zag zijn kostbare bezittingen in vlammen opgaan. Omstanders beschreven de scène als angstaanjagend, met vlammen die hoog uit de loods sloegen en dikke rookpluimen die de omgeving vulden.