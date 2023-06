Neemt N’Golo Kanté Belgische club over? Franse stervoetballer toont interesse in amateurclub Virton

Op dit moment zijn er alvast onderhandelingen aan de gang met een potentiële investeerder of afgevaardigden van die geldschieter. Die verlopen in het grootste geheim maar in de wandelgangen klinkt steeds vaker dat het N’Golo Kanté (32) is die Virton de hand wil reiken. De 53-voudige Franse international ruilt deze zomer Chelsea voor het Saoedische Al Ittihad waar hij 100 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Enkele maanden geleden heeft Kanté al de faciliteiten van Virton bezocht.

Opleidingsclub?

De vraag blijft echter waarom hij zich met zakenpartners zou inkopen bij een club die op amateurniveau in België gaat spelen. Wil hij op termijn een project opstarten om (Afrikaanse) talenten op te leiden met de hulp van een Belgische club? Het is op dit moment allemaal nog flou. De trainingen bij Virton hervatten normaal op 19 juni, maar het is afwachten hoe de club er dan zal voorstaan.